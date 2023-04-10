Camiden çıkanlara ateş açıldı: 6 kişi yaralandı
Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.
İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki Köyü’nde iddialara göre, köyde yaşayan Yalçın G., teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı.
Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye ve Satı G. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bayat ve İskilip Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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