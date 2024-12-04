Camını kırdığı otomobilin akıllı ekranını çaldı

Zeytinburnu'nda şüpheli bir kişi, arka camını kırdığı otomobilin akıllı ekranını çaldı. Hırıszlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Camını kırdığı otomobilin akıllı ekranını çaldı
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:17

Olay, geçen pazartesi günü gece saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir kişi sokakta park halinde bulunan bir otomobilin yanına yaklaştıktan sonra arka camını kırdı.

Çevrede bulunan eczaneye birilerinin gelmesiyle saklanan şüpheli, daha sonra tekrar otomobilin yanına giderek kırdığı arka camdan içeri girdi. Otomobilin akıllı ekranını ve beynini söken şüpheli yine arka camdan çıkarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ARKA CAMINDAN GİRİP ÇIKIYOR"

Otomobil sahibi Sümbül Öztürk, "Biz olayı öğlen fark ettik. Geldiğimde arabanın arka camının kırık olduğunu gördüm. Arka camından girmiş. Camdan girip camdan çıkıyor. Ondan sonra polis çağırdık. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Görüntüde var zaten. Gayet rahat girip çıkıyor. Arka koltuktan giriyor. Karşımızdaki eczanede nöbetçi. O kadar korkusuz ki hiç umurunda da değil. Arabanın ekranını ve beynini alıp gitmiş" dedi.


Etiketler: #Zeytinburnu #otomobil #hırsızlık #hırsız

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