Çamlıca Camisi'nin otoparkında otomobil yangını
Çamlıca Camisi otoparkında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nin otoparkındaki otomobilin motor kısmında çıktı.
Otoparkta ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, 34 VT 0286 plakalı otomobilini durdurup, müdahale etti. Ardından alevler yükseldi bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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