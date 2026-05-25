Can Atalay'dan 'Anayasasız Türkiye' çıkışı: 'Kararlar CHP üzerine olsa da kapsamı aşıyor'

25.05.2026 15:28:00
Haber Merkezi
Cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay, CHP'ye yönelik yargı kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Karar/lar, CHP üzerine olsa da kapsamı CHP’yi aşmakta, tüm siyasal ve toplumsal yaşamımız üzerinedir" dedi. Atalay ayrıca, "Apaçık gerçeğimiz Anayasasız bir ülke olduğumuzdur" ifadelerini kaydetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, CHP'ye yönelik yargı kararlarına dikkat çekti.

Sosyal medya aracılığı ile açıklamasını kamuoyuna duyuran Atalay, "Geleceğimizi, toplumsal muhalefetin dayanışması belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN ESASI 'İKTİDARIMI TARTIŞMAM'DIR"

"Apaçık gerçeğimiz Anayasasız bir ülke olduğumuzdur" diyen Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar toplumu yargı kararlarına uymaya çağırıyorlar. Karar/lar, siyaseti yargı ve idare eliyle denetlemek ve yönetmek içindir. İktidarı kendisine mülk görenler, iktidarlarının sürekliliği için yargı dahil her alanda keyfiliği hâkim kılmak çabasında…

Sürecin esası “iktidarımı tartıştırmam”dır. İdari, yargısal … bütün olanaklar Anayasa, yasa, kural tanımaz biçimde kullanılarak iki ayaklı strateji uygulanmaktadır. “İktidarımı tartışmayana alan açarım, iktidara talip olanın boyun eğene kadar üzerine giderim” yolunu izlemektedir. Bu nedenle karar/lar, CHP üzerine olsa da kapsamı CHP’yi aşmakta, tüm siyasal ve toplumsal yaşamımız üzerinedir. “Yargı” eliyle siyasete müdahale edilirse, yurttaşın zaten sınırlı olan seçimler yoluyla iktidarı belirlemesi nasıl gerçekleşecektir? Yurttaş yeni iktidar arayışları dahil demokratik hak ve özgürlüklerini nasıl kullanacak, nasıl örgütlenecek ve ülke yaşamında nasıl etkili olacaktır? 

"DAYANIŞMA UMUT VERİCİ"

Toplumsal muhalefetin karara karşı gösterdiği dayanışma umut vericidir. Bu tehlikeli gidişata dur diyecek olan yurttaşın, bütün toplumsal ve siyasal örgüt ve hareketlerin göstereceği dik duruştur. 19 Mart 2025’ten bu güne var olan demokratik yurttaş hareketliliği önemlidir, dayanak noktasıdır.

Toplumsal muhalefetin; bürokratik oyunlarla oyalama, yatıştırma, zaman kazanma ve fiili durumlar üzerinden siyaseti düzenleme girişimlerine; dayanışmacı, dirençli, ısrarlı, sabırlı bir bütünlük içinde karşı duracağına inanıyorum. 

Bu günleri dayanışmayla hep birlikte aşacağız. Anayasa’yı askıdan indirip, hukuku ve kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki ödülünü tutuklu Can Atalay’a ithaf etti 28. Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, ödülünü tutuklu bulunan avukat ve milletvekili Can Atalay’a ithaf etti.
Erkan Baş, Can Atalay için çağrı yaptı: 'TBMM, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına göz yumamaz' Tutuklu vekil Can Atalay’ın paylaşımını alıntılayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına, Anayasa’nın hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarına karşın özgürlüğünün gasbedilmesine göz yumamaz” dedi.
Tutuklu vekil Can Atalay'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kritik çağrı! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, "Anayasa ve AYM Kararları gereği, Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı bir imza ile Meclis Kütüğüne kayıt işlemini gerçekleştirmeniz, bağlılık yemini ettiğiniz Anayasa uyarınca göreviniz ve sorumluluğunuzdur" ifadelerini kullandı.