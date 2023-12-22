Can Atalay için adliye önünde eylem: 'Herkes sorumlulukla hareket etmeli'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:02

Hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verilen tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi talebiyle meslektaşları ve arkadaşları İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

Avukatlar, hukuk gereği Atalay'ın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Çağrıda, "Biz buradayız. Bu yargı darbesine bugüne kadar direndik. Bugünde direnmeye devam edeceğiz. Kararını verene kadar mahkemenin önünde cübbelerimizde bekliyor olacağız" denildi.



"AVUKATLAR OLARAK BEKLEMEYE BAŞLADIK"

TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah saat 10 itibarıyla yeniden adliyede avukatlar olarak beklemeye başladık. Mahkeme başkanının saat 11 buçuğa kadar adliyede olmadığı söylendi. Öğle saatlerinde geldiği belirtildi. Bize şu an ulaştırılan tek bilgi mahkeme başkanının Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekleyeceği.

Anayasa Mahkemesi tarafından şu an itibarıyla gönderilmiş bir gerekçeli karar bulunmuyor. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı yazımı bittiği anda göndereceği şeklinde bir bilgiye sahibiz."

"CİDDİYETLE ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

Karar çıkana kadar bekleyeceklerini dile getiren Urfa, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi'ne ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir uyarı yapmadan geçemeyeceğiz. Burada oyun oynamıyoruz. Sizler birer devlet kurumusunuz ve ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz esince adliyeden gidip keyfiniz gelince gelme hakkına sahip değilsiniz. Herkes sorumlulukla hareket etmeli. Bir dakika bile gecikmeden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını yazmalı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de tahliye kararını vermelidir. Biz buradayız, bugüne kadar nasıl direndiysek bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz."

Öte yandan TİP'li yurttaşların adliye önünde beklemeye devam edecekleri belirtildi.