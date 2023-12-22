Meral Akşener'den Can Atalay açıklaması: Bu kriz derhal çözülmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AYM'nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesi hakkında açıklama yaptı. "Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin" diyen Akşener, mahkemeye AYM kararını uygulama çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:53
Meral Akşener'den Can Atalay açıklaması: Bu kriz derhal çözülmeli
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararı üzerine bir çağrı açıklaması yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Anayasa'nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir" dedi.

Akşener, sözlerini "Gelin, Türk Milleti'nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun. Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın. Anayasa'da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin" çağrısıyla tamamladı.



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