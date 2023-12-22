Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları karar için adliyede beklemeye başladı: Mahkeme heyeti dosyayı görüşüyor

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:09

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:57

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi.

Kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmesinin ardından Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları tahliye kararı verilmesi için mahkeme önünde beklemeye başladı.

HEYET DOSYAYI GÖRÜŞÜYOR

Avukatlar 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi ile görüştü. Mahkeme heyetinin, kaleme "gerekçeli kararı bekleyeceğiz" dediği belirtildi. Heyetin gerekçeli karardan sonra dosyayı görüşeceği ifade edildi. Gerekçeli kararın ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

"KARAR UYGULANSIN"

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları tahliye çağrısında bulunarak, "Karar çıkana kadar buradayız" dedi.

Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "6 ayı aşkın süredir seçilmiş bir milletvekilinin mecliste yerini almasını bekliyoruz. 6 ayı aşkın süredir anayasanın uygulanmasını bekliyoruz. 6 ay aşkın süredir Hatay gibi depremde yıkılmış bir kentin seçmenlerinin milletvekilleriyle buluşmasını bekliyoruz" dedi.

Özen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Anayasanın 153. Maddesi hala yürürlükte ise anayasa hala yürürlükte ise bir dakika daha vakit kaybetmeden hemen bugün derhal tahliye edilmesi bir anayasal zorunluluktur. Bunun yapılmaması suçtur. Şu an ortada uygulanması zorunlu kesin bir mahkeme kararı var. Seçilmiş bir Milletvekilinin bir dakika daha cezaevinde tutulmaması gerekir. Buna engel olan her kamu görevlisi suç işlemektedir. Biz bugün bu kararı alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz"

"MAHKEMEYE SESLENİYORUZ"

TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa ise, "Can Atalay 222 gündür Hatay milletvekili. Atalay'ın siyasi bir esir olduğu ikinci kez tescillenmiştir. Artık bir dakika daha tutulması mümkün değildir, söz konusu değildir. Buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sesleniyoruz. Bu yargı darbesinin parçası olmamalılar. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmek zorundalar. Bu suçun ortağı olmayın ve AYM kararını yerine getirin. Her fırsatta millet iradesi diye 20 yıldır bağıranlar bugün Hatay halkının iradesini tanımıyorlar" dedi.