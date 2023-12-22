Can Atalay için AYM’den ikinci kez hak ihlali kararı! Av. Deniz Özen: ‘Atalay'ın tahliyesi anayasal zorunluluktur’

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:52

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:52

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti. Ayrıca Atalay'a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, kararın ardından Cumhuriyet TV’ye açıklamada bulundu.

“İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLDİ”

Anayasa Mahkemesi’nin ‘olması gereken’ kararı aldığını söyleyen Özen, sözlerine şöyle başladı:

“Daha önce Anayasa Mahkemesi, Can Atalay milletvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmemesini ve hakkındaki yargılamayla ilgili yakalama kararı verilmiş olmasını hak ihlali saymıştı. Bu karar oyçokluğuyla verilmişti. Dün verilen kararla birlikte ikinci kez hak ihlali kararı verildi.”

“KARAR 3 AŞAMALI OLARAK VERİLMİŞ”

Kararın ayrıntılarını açıklayan Özen, “Karar 3 aşamalı olarak verilmiş. Birincisi, Anayasa Mahkemesi daha önce verilmiş kararın uygulanmamasını yeni bir hak ihlali olarak oybirliği ile değerlendirdi. İkincisi, Can Atalay’ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oyçukluğuyla karar verdi. Üçüncüsü ve bizce en önemli kısmı Can Atalay’ın tahliyesi, infazın durdurulması, yargılanmanın yenilenmesi, durma kararı verilmesi ve cezaevinden tahliye edilmesi için dosyanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne oybirliğiyle karar verdi” ifadelerini kullandı.

“ATALAY’IN TAHLİYE EDİLMESİ ANAYASAL ZORUNLULUKTUR”

Anayasa Mahkemesi kararının önem arz etmesinin nedenlerini dile getiren Özen, “Daha önce karşı oy kullanmış olan Anayasa Mahkemesi üyeleri dahi ‘Bizce ihlal yoktur, reddedilmesi gerekir ama mademki çoğunluk böyle bir karar verdi, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmak zorundadır’ demiş oluyorlar. Çünkü Anayasa Maddesi 153 uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararları herkes açısından kesin ve bağlayıcıdır, uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı yerine getirmediği her bir dakika suç işlemiş oluyor. Bugün içerisinde, daha fazla vakit kaybedilmeden, derhal Can Atalay’ın tahliye edilmesi anayasal zorunluluktur” açıklamasında bulundu.

“KARAR ÇIKANA KADAR ADLİYEDE NÖBET TUTULACAK”

Özen, Atalay’ın tahliye edilmesi için meslektaşları ile mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, “Dün Anayasa Mahkemesi kararı çıktıktan sonra zaten herhangi bir çağrı olmaksızın, kendiliğinden, çok sayıda meslektaşımız adliyeye gitti ve beklemeye başladılar. Bugün de çok sayıda meslektaşımız adliyede. Saat 13.00’te adliyede basın açıklaması yapıldı ve karar çıkana kadar adliyenin önünde nöbet tutulacak” dedi.