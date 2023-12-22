AYM direndi: 'Can Atalay kararı uygulansın' diyerek anayasayı ve varlığını savundu
Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP milletvekili Can Atalay için bir kez daha “Hak ihlali var” dedi. Bireysel başvuru hakkının ihlali kararı oybirliğiyle verildi. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine hükmedildi. Bu karar ise 3’e karşı 12 oyla alındı. Karşı oyların İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal’a ait olduğu belirtildi. Enis Berberoğlu’na ilişkin süreci anımsatan hukukçular, “Mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğunu ve bunu uygulamamanın ilk ihlali daha da derinleştiren bir durum olduğunu vurguladı” yorumunu yaptı.
Anayasa Mahkemesi (AYM); Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, anayasanın açık hükmüne karşın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına direnmesi nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da ihlal kararı verdi.
Atalay’ın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği yönünde oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine hükmedildi. Karar, 3’e karşı 12 oyla alındı. Dosya, yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi; Atalay’a da 100 bin lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. 3 karşı oyun İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal’a ait olduğu belirtildi.
Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Herhangi bir tartışma kalmadı. Atalay’ın derhal tahliyesi bir anayasal zorunluluk. Bu artık ülkede anayasa var mı yok mu tartışmasıdır. Bu, anayasal düzenin devam edip etmediğine ilişkin bir tartışma” dedi.
‘YARGILAMA DURMALI’
AYM’nin ilk kararının uygulanmamasının yeni bir ihlale neden olduğunu vurgulayan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Enis Berberoğlu’na ilişkin süreci anımsatarak “Artık mahkeme, dosyayı ihlalden önceki hale iade etmeli, yani mahkûmiyet kararından önceki hale getirip yargılamayı durdurmalı. Atalay milletvekili olduğu anda dosya durmalıydı” ifadelerini kullandı.
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