Can salında sürüklenen kaçak göçmenler Karaada'ya sığındı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:16

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:16

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs saat 21.45'te Çeşme ilçesinde bulunan Karaada'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından adada bulunan 17 kaçak göçmenin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisinde oldukları, sürüklenme anında ise kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıktıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından ilçeye getirilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.