Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:06

Güncelleme: 01.05.2025 - 11:06

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin yapılan son yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Can Yücel Şişecam Genel Müdürü olarak getirildi. Peki, Can Yücel kimdir? Şişecam Genel Müdürü olarak atanan Can Yücel kaç yaşında, nereli?

CAN YÜCEL KİMDİR?

Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yücel, çalışma hayatına İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Yücel, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında Proje Finansmanlarından sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü, 2020 yılında ise Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirildi.

26 Ağustos 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yücel, aynı yıl Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

3 Ocak 2022 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

CAN YÜCEL'İN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Yücel, evli ve bir çocuk babasıdır.