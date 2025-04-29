Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:27

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:27

Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin ile güçlendirmek istiyor. Peki, Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Lunin hangi takımlarda oynadı?

ANDRIY LUNIN KİMDİR?

Andriy Lunin, 11 Şubat 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Metalist Kharkiv’in altyapısında başlamış, ardından 2015 yılında Dnipro altyapısına transfer olmuştur. 2016 yılında Dnipro'nun A takımına yükselerek profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır. Futbolculuk kariyeri boyunca çeşitli Ukrayna milli takımlarının alt yaş kategorilerinde görev almış, 2018 yılından itibaren Ukrayna A Milli Takımı'nda da forma giymiştir.

ANDRIY LUNIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Andriy Lunin, profesyonel futbol kariyerine 2016-2017 sezonunda Dnipro kulübünde başlamış ve burada 22 lig maçında görev almıştır. 2017-2018 sezonunda Zorya Luhansk takımında 29 maça çıkmıştır. 2018 yılında Real Madrid’e transfer olan Lunin, bu takımda 10 maçta forma giymiştir. Real Madrid’deki kariyeri sırasında sırasıyla Leganés (2018-2019), Valladolid (2019-2020) ve Oviedo (2020) kulüplerine kiralanmıştır. Kiralık olarak forma giydiği Leganés'te 5, Valladolid’de 2 ve Oviedo’da 20 lig maçına çıkmıştır. Millî takım kariyerinde ise Ukrayna U-16’dan başlayarak çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiş, A Milli Takım’da da 6 maça çıkmıştır.