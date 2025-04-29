Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Lunin hangi takımlarda oynadı?
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Galatasaray, sezon boyunca Andriy Lunin için ısrarcı oldu ancak şu an için herhangi bir transfer operasyonu gerçekleşmedi. Peki, Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Lunin hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin ile güçlendirmek istiyor. Peki, Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Lunin hangi takımlarda oynadı?
ANDRIY LUNIN KİMDİR?
Andriy Lunin, 11 Şubat 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Metalist Kharkiv’in altyapısında başlamış, ardından 2015 yılında Dnipro altyapısına transfer olmuştur. 2016 yılında Dnipro'nun A takımına yükselerek profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır. Futbolculuk kariyeri boyunca çeşitli Ukrayna milli takımlarının alt yaş kategorilerinde görev almış, 2018 yılından itibaren Ukrayna A Milli Takımı'nda da forma giymiştir.
ANDRIY LUNIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Andriy Lunin, profesyonel futbol kariyerine 2016-2017 sezonunda Dnipro kulübünde başlamış ve burada 22 lig maçında görev almıştır. 2017-2018 sezonunda Zorya Luhansk takımında 29 maça çıkmıştır. 2018 yılında Real Madrid’e transfer olan Lunin, bu takımda 10 maçta forma giymiştir. Real Madrid’deki kariyeri sırasında sırasıyla Leganés (2018-2019), Valladolid (2019-2020) ve Oviedo (2020) kulüplerine kiralanmıştır. Kiralık olarak forma giydiği Leganés'te 5, Valladolid’de 2 ve Oviedo’da 20 lig maçına çıkmıştır. Millî takım kariyerinde ise Ukrayna U-16’dan başlayarak çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiş, A Milli Takım’da da 6 maça çıkmıştır.
Spor Haberleri
- Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Sergen Yalçın'dan derbi iddiası: 'Kazanamadığı zaman...'
- Yılın Takım Arkadaşı Ödülü Stephen Curry'nin!
- Çin'de restoranda yangın
- Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki halefi belli oldu!
- Okan Buruk'un gözü Fatih Terim'in rekorunda!
- Norveçli hocadan Mourinho yanıtı!
- Deniz Uyanık'tan CEV Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- CHP'den 'jammer' yanıtı!