Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:54

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında görüntülenen lüks araçlar İBB ile ilişkilendirilmişti. İddialara göre, el konulduğu ve suç örgütüyle ilişkilendirildiği öne sürülen araçlardan bir kısmı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal adına kayıtlı çıktı. Peki, MHP Milletvekili Levent Uysal kimdir? Levent Uysal kaç yaşında, nereli?

MHP MİLLETVEKİLİ LEVENT UYSAL KİMDİR?

Levent Uysal, 1968 yılında, Mersin'de dünyaya geldi. Türk iş insanı, girişimci ve siyasetçidir. TBMM 28. dönem MHP Mersin milletvekilidir.

LEVENT UYSAL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Uysal, ilköğrenimini ve ortaöğrenimini Mersin'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Turizm Bölümünden mezun oldu. Aston Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Azteca Üniversitesinde de doktorasını tamamladı.

Harvard Üniversitesinden “Laboratuvardan Pazara Teknoloji Girişimciliği” ve MIT’den “Okullarda İnovasyon Başlatmak” sertifikaları da mevcuttur. Türkiye'de muhtelif teknoloji şirketlerinde idarecilik yaptı. 2010 yılında Nişantaşı Eğitim Vakfının kuruluşunu gerçekleştirdi. Ardından, İstanbul Nişantaşı Üniversitesini kurdu. 2021 yılında Türkiye'yi temsilen Uluslararası GUSI Barış Ödülü'ne layık görüldü.

“+1 Kendine Değer Katabilmek” ve “5.0 Önde Başlamak” isimli iki kitabı mevcuttur. 2023 Türkiye genel seçimlerinde partisinden Mersin milletvekili seçildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesidir.

LEVENT UYSAL EVLİ Mİ?

Uysa, Ece Uysal ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.