Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:32
Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 8'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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