Ayvalık açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14’ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:16
Ayvalık açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve 14’ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


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