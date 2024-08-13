Ayvalık açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:16

Güncelleme: 13.08.2024 - 09:16

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve 14’ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.