Ayvalık açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14’ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve 14’ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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