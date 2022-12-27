Fethiye'de 54 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 18:33
Fethiye'de 54 kaçak göçmen yakalandı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Göcek Mahallesi Çığlık Koyu'na yapılan operasyonda Somali uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.


Fethiye kaçak göçmen

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