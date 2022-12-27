Fethiye'de 54 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Göcek Mahallesi Çığlık Koyu'na yapılan operasyonda Somali uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLECEKLER
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İstanbul’da toplu taşımaya zam
- Yine İsmailağa! 'Cariyenle nikahsız beraber olabilirsin'