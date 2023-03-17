Çanakkale açıklarında lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:20
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.

"TCSG-61" gemisi ve "KB-4326" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki Yemen, Eritre, Etiyopya ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.


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