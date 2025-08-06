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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

6.08.2025 14:50:00
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DHA
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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Vanuatu bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Bulgaristan'dan İsrail'e giden 78 metre uzunluğunda Vanuatu bayraklı kuru yük gemisi 'IRONHIDE' Çanakkale Boğazı'nda Karanfil Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman'a demirletildi.

 

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