İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu

Rusya’dan Mozambik’e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturan 190 metre boyundaki dökme yük gemisinin kurtarılması için ekipler sevk edildi.

İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu
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AA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:34

Rusya’dan Mozambik’e gitmekte olan "XIN HAI TONG 37" isimli dökme yük gemisi, İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, geminin kurtarılması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 190 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi "XIN HAI TONG 37", İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturmasının ardından bölgeye kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, balık adam ekibi, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, geminin yeniden seyre çıkabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, operasyonun geminin hasar durumu ve çevresel etkilerine göre şekilleneceğini belirtti.

 


Etiketler: #Rusya #yük gemisi

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