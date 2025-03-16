İstanbul'da karaya oturan kargo gemisi ile ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:38

Güncelleme: 16.03.2025 - 00:38

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC RHIANNON isimli 188 m boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma Uzmanımız, Kılavuz Kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakırköy'de kara oturan gemi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakanlık açıklamasında "İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denilmişti.