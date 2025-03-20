Çanakkale Boğazı'nda atık taşıma tankeri karaya oturdu!

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda atık taşıma tankeri karaya oturdu!
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DHA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:34

Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' adlı atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi


Etiketler: #Boğaz #çanakkale #gemi #karaya oturdu

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