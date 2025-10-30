Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı!

30.10.2025 08:39:00
İHA
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 225 metre boyundaki 'ETERNAL BRIGHT' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkörler ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman’a demirletildi.

Rusya'dan Karabiga'ya giden Panama bayraklı 225 metre boyundaki 'ETERNAL BRIGHT' adlı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-3' ve 'KURTARMA-19' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman’a emniyetle demirletildi.

