Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı!

Rusya'dan Karabiga'ya giden Panama bayraklı 225 metre boyundaki 'ETERNAL BRIGHT' adlı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-3' ve 'KURTARMA-19' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman’a emniyetle demirletildi.