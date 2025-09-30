AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!
Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
30.09.2025 08:51:00
Güncellenme:
DHA
