Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!

30.09.2025 08:51:00
DHA
Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

