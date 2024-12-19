Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!

Çanakkale’de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiğinin, çift yönlü olarak durdurulduğu aktarıldı.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 07:15

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 02.05 itibarıyla boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. 


Etiketler: #Boğaz #çanakkale #gemi trafiği #yoğun sis

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