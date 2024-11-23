İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 19:08

Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.

 


Etiketler: #Anadolu Kavağı #Boğaz #İstanbul Boğazı

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