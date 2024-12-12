Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Boğazda yerel feribot seferlerinin ise sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #gemi trafiği #Sis #transit
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