Çanakkale Boğazı 'sis' nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yerel feribot seferlerinin ise sürdüğü belirtildi.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:43
Çanakkale Boğazı 'sis' nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Abone Ol google-news

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

KAPTANLAR UYARILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 07.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.


Çanakkale Boğazı çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı
AKP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

AKP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 AKP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler