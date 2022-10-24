Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.
Sabah saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.
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