Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, şiddetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
Çanakkale Boğazı kötü hava şartları ve yoğun akıntı nedeniyle saat 14.30’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
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