Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kumkale açıklarında 24 metre uzunluğunda, içinde 4 kişi bulunan tekne su almaya başladı.
Teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot sevk edildi.
Tahliye botu tarafından yedeklenen tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.
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