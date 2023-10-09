Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası

Çanakkale Boğazı'nda, Panama bayraklı 'Guana' isimli kargo gemisi, makine arızası yaptı. Arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülecek.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:48
Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası
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İsrail'den Romanya'ya gitmek üzere denize açılan 149 metre uzunluğundaki Panama bayraklı, 'Guana' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletilecek.


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