Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı!

Çanakkale Boğazı'nın da, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:13
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Boğaz açıklarında öğle saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

FERİBOT SEFERLERİ DE DURDURULDU!

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.


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