Çanakkale Boğazı’nda dökme yük gemisi arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 289 metre uzunluğundaki ‘MOJO’ isimli dökme yük gemisi Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:14
Çanakkale Boğazı’nda dökme yük gemisi arızası yaptı
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Singapur’dan Rusya’ya giden, 289 metre uzunluğundaki ‘MOJO’ isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi. Boğaz’ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Dökme yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.


Çanakkale Boğazı gemi arızası

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