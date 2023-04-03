Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Limana demirledi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, römorkörle götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demirletildi.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:47
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Limana demirledi
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Mısır'dan Gemlik'e giden 108 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı güney girişinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi.

KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demirletildi. 


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