Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Limana demirledi
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, römorkörle götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demirletildi.
Mısır'dan Gemlik'e giden 108 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı güney girişinde makine arızası yaptı.
Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi.
KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demirletildi.
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