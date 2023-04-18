Zonguldak’ta merkezi sistemdeki arıza sebebiyle ezan 4 dakika geç okundu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:30

Kent merkezinde merkezi sistemdeki arıza sebebiyle akşam ezanı 19.41 yerine 19.45’te, 4 dakikalık gecikmeyle okundu. Oruçlarını açmak için iftarı bekleyen vatandaşlar ise ezanın okunmasını bekledi. Ezanın geç okunması sebebiyle vatandaşlar oruçlarını 4 dakika geç açtı. Bazı mahallelerde de imamlar, ezanın okunmadığını fark edip kendi imkanlarıyla ezan okuyup mahallelinin vaktinde oruç açmasını sağlasa da kentin birçok bölgesinde oruçlar geç açılmış oldu.

İl Müftüsü Aşır Durgun, "Merkezi sistem açmamış. Teknik bir arızadan dolayı ses gitmeyince farklı camilerde gecikmeli okundu. Vatandaşlarımızdan arkadaşlarımız adına özür diliyoruz. Oruç bozulması açısından bir sıkıntısı yok çok şükür. Böyle mübarek bir akşamda yaşandığı için de üzgünüz ama tamamen teknik bir arıza. Vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

"SAATİMİZDE Mİ HATA VAR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Arkadaşlarıyla iftara giden Zülküf Aydın, akşam ezanının geç okunduğunu belirterek, "Bugün bir karışıklık olduğunu fark ettik. Kendi saatimizde mi hata var diye düşündük ama sonradan fark ettik ki gecikme durumu olmuş. Her oruçta beklediğimiz gibi bugün de ezanı bekledik” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte orucunu açmak için bekleyen Aysel Oral, "Hoca 4 dakika geç okudu, orucumuzu geç açtık. Etrafa baktım herkes orucunu açmıştı, öylelikle açtık. Uzaktan da ezan sesi geliyordu. 3-4 dakika geç okundu” ifadelerini kullandı.