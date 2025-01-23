Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, römorkörle Karanlık Liman bölgesine çekildi.
İtalya'dan İstanbul Tuzla'ya gitmek üzere denize açılan 105 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'Burak' isimli kuru yük gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı.
Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve Türkeli römorkörleri sevk edildi.
Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #gemi arızası
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