Antalya'da sulama kanalının yanında ceset bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:42
Antalya'da sulama kanalının yanında ceset bulundu!
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Antalya'nın Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cesedin 43 yaşındaki Kemal Gönül'e ait olduğunu belirlendi.

Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gönül'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Antalya ceset erkek sulama kanalı

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