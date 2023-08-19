Antalya'da sulama kanalının yanında ceset bulundu!
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cesedin 43 yaşındaki Kemal Gönül'e ait olduğunu belirlendi.
Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gönül'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
- Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- 100 bin Euro ödüllü 'after parti'