Çanakkale Ayvacık açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:10
Çanakkale Ayvacık açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye, Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Sudan uyruklu 5'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


çanakkale haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale’de orman yangını!

Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’de orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale’de orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler