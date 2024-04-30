Tanker, TIR’a çarptı: Tonlarca petrol yola döküldü
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, TIR’a çarpan tankerdeki tonlarca ham petrol yola döküldü.
Feci kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesindeki bir konaklama tesisinin araç parkında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün park etmeye çalıştığı TIR’a çarptı.
Kazada tankerin arkasındaki vananın kırılmasıyla 26 ton ham petrol, yola döküldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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