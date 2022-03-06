Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun su kanalları tamamlanmadı: Köylülerin tarlasını su ve çamur bastı
18 Mart’ta açılması planlanan Çanakkale-Malkara Otoyolu’nun Tekirdağ sınırları içinde kalan viyadüğünün çevresindeki su tahliye kanalları tamamlanmayınca köylülerin ekili tarlalarını su ve çamur bastı. Zararlarının büyük olduğunu belirten köylüler, şikayet etmelerine rağmen muhatap bulamadıklarını söyledi.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale-Malkara Otoyolu, 18 Mart’ta hizmete girecek. Otoyolun Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Çimendere köyü sınırları içerisinde yer alan viyadük inşaatının su tahliye kanalları tamamlanmayınca köylülerin tarlaları tepelerden gelen sel suları altında kaldı.
Selle birlikte araziye gelen çamur, Çimendere köylülerinin 200 dönümlük arazisine zarar verdi.
"ÇİFTÇİMİZ MAĞDUR"
Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, "Çiftçimiz şu anda mağdur. Köyümüzden geçen otobanın viyadüğü var maalesef. V kanalları şu anda yapım aşamasında. V kanallarını yapan taşeron firma kanalları tamamlamadı. Tam net değil ama 200 dönüm tarla su altında. Çamur yaptı, mil yaptı. Çiftçi tarlasına gübresini atamıyor, giremiyor. Aynı şekilde tarım arazilerine giden yollarımız kapalı. Geçen sene de aynı şeyler yaşandı. Muhatap bulamıyoruz. Çiftçimiz mağdur. Onlar bana geliyor, ben de çalacak kapı bulamıyorum. Durumumuz bundan ibaret" dedi.
"MAHSULÜMÜZÜN TAMAMI ZARAR GÖRDÜ"
Çiftçi Aydın Bilen, "Mahsulümüzün tamamı zarar gördü. Geçen sene de aradık, bu sene de aradık, sadece jandarma geldi. Şu anda muhtarımız yardımcı oldu ama muhatap bulamıyoruz. Onların da işi bitti gitti. Başvurmadığımız yer kalmadı. Ortam berbat. Firmalar bize yardım yardımcı olmadı" diye konuştu.
"MUHATTAP BULAMIYORUZ"
Çiftçi Mustafa Özcan, "Araziler bu yıl çamur altında kaldı. Geçen yıl da aynı şeyler yaşandı. Geçen yıl firma, kabul etmişlerdi, ‘yapacağız’ demişlerdi ama sözlerini tutmadılar. Tekrar aynı mağduriyeti yaşadık. Şu anda yapılması gerekenleri yapmıyorlar. Muhatap yine bulamıyoruz. Bu işin çözüme ermesi gerekiyor. Yerlerimizi zamanında süremedik, ekilen yerler de su altında kaldı. Hiçbir mahsul şu anda alamayacağız. Bu yılımızı biz kaybettik. Geçen yıl da söz verildiği halde bu yıl tekrardan bizim zararımız karşılanmadı. Muhatap bulamıyoruz. Bu işin seneye de ne olacağı bilinmiyor” dedi.
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