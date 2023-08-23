Çanakkale yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın devam ediyor mu? Yangın neden çıktı? Çanakkale yangınında son durum...

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:08

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

ÇANAKKALE YANGINI SÖDÜRÜLDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

ÇANAKKALE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,

"Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı. Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım. Maalesef bu tür şeyler şu anda burada hepimizin bu açıklamayı yapmasına sebep olan olayı meydana getiriyor. Ben tekrar Çanakkale'ye geçmiş olsun diyorum. Diğer illerimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah dediğim gibi sabaha kadar arkadaşlarımız hiç uyumadan alevlerle mücadele edecekler ve sabah itibarıyla yoğun bir şekilde başlayacak diğer hava araçlarının da katılımıyla bu yangının söndürülmesi gerçekleşmiş olacak diye düşünüyorum, umut ediyorum."

ÇANAKKALE YANGININDA SON DURUM

Çanakkale’de neredeyse 24 saati bulan orman yangını bir çok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar Mevkisi’nden yeniden alevler yükseldi. Karadan ve hava unsurları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangının çevrelendiğini ancak bugün rüzgarın 60 kilometre hıza kadar çıkacağını belirtip, gerçek tablonun akşam saatlerinde netleşeceğini söylemişti.