Çanakkale Zaferi dünyanın gidişatını nasıl değiştirdi? Emekli General Ahmet Yavuz anlattı

18 Mart 2022 Cuma, 20:11

Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi, her yıl 18 Mart günü bir kez daha hatırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk milletinin en önemli mücadelesi olan Çanakkale Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası sayesinde emperyalist güçlerin vatan topraklarını işgal etmesinin önüne geçildi.

"İSTANBUL'UN ERKENDEN İŞGALİ ÖNLENDİ"

Emekli General Ahmet Yavuz, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi Cumhuriyet TV'ye anlattı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hem deniz harekatı hem daha sonra yürütülen kara harekatı onlar adına başırısızlıkla sonuçlandı. İstanbul'un erkenden işgali önlenmiş oldu" dedi.