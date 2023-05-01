Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski salı pazarı alanında toplandı.
Saat 13.00’te başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi’ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı.
Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı.
Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konuşmalarla sona erecek.
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