Son Dakika: Maltepe'de 1 Mayıs polis müdahalesiyle başladı
Son dakika haberi... 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen bir gruba Maltepe Meydanı'na giriş sırasında polis müdahale etti. Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Meydanı'na siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin girişleri başladı.
Grupların alana girişleri sırasında polis bir korteje müdahale etti.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltılara engel olmak isteyenlere ise biber gazıyla müdahale edildi.
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