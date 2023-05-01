Artvin’de 1 Mayıs coşkusu: Depremzedeler unutulmadı
İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de coşkuyla kutlandı. Programda depremzedeler unutulmadı.
Tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de 1 Mayıs coşkulu bir şekilde kutlandı. Atapark önünde toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü.
1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Örgütü ve Haziran Hareketi, 78’liler Derneği ile birçok demokratik kitle örgütü destek verdi.
Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti.
Programda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 11 ilin isimleri sayılarak unutulmadı.
Program tulum eşliğinde katılımcıların horon oynamasıyla son buldu.
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