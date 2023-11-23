Polisten kaçan araçtan 2’si çocuk 7 kaçak göçmen çıktı
Afyonkarahisar’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan minibüs içerisinde 2’si çocuk 7 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
Olay, Konya Köprü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede polis tarafından oluşturulan uygulama noktasında bir minibüs sorgulama için durdurulmak istendi. Ancak sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düşüp Konya-İzmir karayolu üzeri TOKİ Kavşağında önüne keserek durdurdu.
Araçta arama yapılırken minibüs içerisinde bulunan şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında ise 2’si çocuk 7 kişinin Suriye uyruklu oldukları ve yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Olay sonrası aracın şoförü göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde gözaltına alındı.
Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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