Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 08:58

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Yeni dünya düzensizliği!

Yeni dünya düzensizliği!
Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!

Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler