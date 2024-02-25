Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alemşah köyü sahilinde bir araçta Afganistan uyruklu 40'ı çocuk 68 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araçtaki M.D.'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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