Çanakkale'de 2 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:02

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müştereken gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıstan piyasa değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 kilo 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.