Çanakkale'de 2 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:01
Çanakkale'de 2 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müştereken gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıstan piyasa değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 kilo 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.


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