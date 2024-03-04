Çanakkale'de 2 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müştereken gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıstan piyasa değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 kilo 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.
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