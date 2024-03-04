Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:47

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:48

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 26 Şubat-3 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.